Elezioni amministrative di Fiumicino, il Comune apre le domande per essere nominati scrutatori. In occasione delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 14 e 15 maggio, si avvisa che gli iscritti all’Albo degli Scrutatori, che si trovano nelle condizioni di disoccupato o studente non lavoratore, possono presentare domanda/dichiarazione indirizzata alla Commissione elettorale comunale, finalizzata ad essere nominato scrutatore o scrutatrice.

La domanda per essere scrutatori alle Elezioni amministrative di Fiumicino

La domanda/dichiarazione, a cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere inviata entro venerdì 14 aprile 2023 tramite la PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it. Si informa che per le elezioni saranno nominati n.237 scrutatori, ossia 4 scrutatori per ognuno dei 58 seggi più 5 scrutatori per il seggio “volante” n.42. Le operazioni ai seggi avranno inizio alle ore 16:00 di sabato 13 maggio e si chiuderanno lo stesso giorno dopo la vidimazione delle schede di votazione.

La votazione inizierà domenica 14 maggio alle ore 7:00 per concludersi alle ore 23:00 e riprenderà lunedì 15 maggio alle ore 7:00 per concludersi alle ore 15:00. Le operazioni di scrutinio delle schede votate inizieranno immediatamente alle ore 15:00 di lunedì 15 maggio, dopo la chiusura della votazione. Le scrutatrici e gli scrutatori nominati per il primo turno del 14 e 15 maggio 2023 saranno confermati automaticamente per l’eventuale turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023. Il modello di domanda si può scaricare a questo link: https://bit.ly/3mWjKJ0 .

La figura dello scrutatore, all’interno delle Elezioni comunali o qualsiasi altro voto costituzionalmente riconosciuto, è un ruolo di grande responsabilità. Non solo deve scrutinare l’esito finale delle schede all’interno del proprio seggio, riportando precisamente tutti i dati legate all’esito del voto nella sua aula, ma anche controllare che tutte le persone votanti nel suo seggio siano reali e soprattutto certifichino di essere residenti che possono votare in quella determinata aula. Un ruolo, quindi, dove serve grande responsabilità, capacità di rapportarsi con gli elettori ed eventuali rappresentanti di lista, oltre a far rispettare le regole elettorali.