Elezioni Amministrative e Referendum domenica 12 giugno 2022: servono le mascherine per votare?

Tra poche ore gli italiani saranno chiamati alle urne: c’è chi dovrà votare anche per le Elezioni Amministrative, quindi per eleggere il nuovo Sindaco che sarà in carica per i prossimi 5 anni, chi invece si presenterà al seggio solo per il Referendum sulla Giustizia. Ma ora che il 12 giugno si avvicina, la domanda di molti è una: servono mascherine e Green Pass per votare?

La mascherina per votare domenica è ‘raccomandata’

Per votare domenica 12 giugno non sarà obbligatorio indossare la mascherina, ma portare con sé il dispositivo di protezione resta molto raccomandato, soprattutto quando si entra nel saggio. Il primo protocollo, in realtà, aveva lasciato l’obbligo della mascherina chirurgica per votare, ma poi l’8 giugno con l’addendum la misura è ‘caduta’. E quella che sembrava una ‘regola’ si è trasformata in una raccomandazione.

Il Green Pass non serve

Il Green Pass, invece, quel documento che è stato quasi ‘superato’ e che non è più richiesto con la stessa frequenza di prima, non è obbligatorio per votare. Non lo è mai stato, neanche nelle precedenti elezioni del 2021.

Quando e a che ora si vota domenica 12 giugno

In tutta Italia domenica 12 giugno si voterà per i referendum sulla giustizia, mentre in alcuni Comuni i cittadini dovranno eleggere anche il nuovo Sindaco. Si voterà dalle 7 alle 23 e oltre al documento d’identità sarà necessario portare con sé la tessera elettorale e, per chi vuole, anche la mascherina che resta raccomandata.