Elezioni politiche 2022, per votare serve la mascherina? Tutte le regole per il 25 settembre

La campagna elettorale prosegue, sempre più a ‘colpi’ di tweet, e mancano pochi giorni alle elezioni politiche. Il 25 settembre, in anticipo per via della caduta del Governo Draghi, gli italiani saranno chiamati di nuovo alle urne, ma la domanda di molti, ora che il Covid non è stato sconfitto, è sempre la stessa: ci sono regole da rispettare? Le mascherine vanno indossate?

Le mascherine non sono obbligatorie ai seggi

Le mascherine, che restano obbligatorie solo sui mezzi di trasporto, non sono indispensabili per votare. Quindi, ci si potrà recare ai seggi senza dispositivo di protezione, nonostante resti raccomandato l’utilizzo almeno della chirurgica in caso di eventuali assembramenti. Discorso diverso, invece, per scrutatori e presidenti di seggio: loro il 25 settembre dovranno indossare la mascherina.

Come avviene l’igienizzazione

Per ogni seggio elettorale, come ci ha abituato purtroppo il Covid, è prevista la sanificazione dell’ambiente ed è raccomandata l’igienizzazione delle mani, soprattutto prima di ricevere la matita e la scheda elettorale. Prima, quindi, di andare in ‘cabina’ e votare. L’elettorale, poi, dovrà consegnare la scheda al presidente, che la inserirà nell’urna.

I positivi votano da casa?

C’è chi il 25 settembre potrà andare ai seggi e chi, invece, dovrà restare a casa e in isolamento perché positivo al virus. In questo caso, i cittadini potranno votare dalla propria abitazione: prima, però, dovranno inviare al sindaco della città una dichiarazione, con tanto di certificato del medico. C’è tempo, per fare questa procedura, dal 15 al 20 settembre.