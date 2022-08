Elezioni politiche in Italia, scuole chiuse per seggio: ecco quando, le date

Tra poche settimane si ritornerà in classe, ma per via delle elezioni politiche, pochi giorni dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, gli istituti dovranno chiudere. Quando? E per quanti giorni?

Quando ci sarà la chiusura delle scuole per le elezioni

Molte scuole italiane, in vista delle elezioni, dovranno chiudere. Non tutte perché in diversi Comuni si sta cercando di organizzare i seggi elettorali in altre sedi, seguendo l’iniziativa lanciata dal Movimento 5 Stelle nel 2021.

In ogni caso, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, gli italiani in anticipo saranno chiamati alle urne per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. E, di conseguenza, le scuole che si trasformeranno in seggi elettorali dovranno chiudere e ‘trasformarsi’ in sede dove votare dal pomeriggio di venerdì 23 settembre all’intera giornata di lunedì 26 settembre. Niente scuola per alunni e professori, quindi, sabato e lunedì!

La decisione dei Comuni

Dopo le elezioni, quindi, gli studenti potranno ritornare in classe. Ma ogni Comune potrà chiedere una disponibilità maggiore, magari in quelle zone dove lo scrutinio potrebbe prolungarsi: in questo caso, quindi, il rientro in classe potrebbe slittare a mercoledì 28 agosto.