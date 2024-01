Emergenza a Terracina: crolla la strada a Ponte Rosso, cedimento argine

Tragedia sfiorata a Terracina: crolla l’argine del canale e collassa anche via Ponte Rosso. Strada chiusa al traffico.

Momenti di paura ieri sera a Terracina, dove per il maltempo è crollata una parte della strada di via Ponte Rosso. Il collasso del manto stradale è avvenuto nella zona che guarda all’argine, con il tratto che si è gravemente infossato. L’argine è infatti crollato per il maltempo e l’azione della grossa quantità d’acqua in piena, portandosi dietro una parte della tratta stradale.

Crolla la strada di via Ponte Rosso a Terracina

Numerose le immagini che stanno circolando su Facebook dai ieri sera, che soprattutto sottolineano la preoccupazione dei residenti di Terracina e il vistoso incidente che è avvenuto sul territorio. I danni sono ingenti, con le forze dell’ordine che hanno chiuso ormai da diverse ore la strada, al fine di garantire la sicurezza per automobilisti e motociclisti. Le transenne sono state posizionate fino a via Pantanelle, così da evitare ulteriori incidenti lungo la tratta stradale.

La cittadinanza di Terracina ha paura del maltempo

I commenti che si leggono su Facebook nelle ultime ore riguardo la situazione di Ponte Rosso, sono un appello della cittadinanza all’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Giannetti. Anzitutto i cittadini s’interrogano sulla sicurezza delle altre strade presenti nel Comune di Terracina, con la possibilità che nelle prossime ore – visto il maltempo – anche altre arterie urbane vadano incontro a una chiusura preventiva.

I post di preoccupazione sui gruppi Facebook

Altro nodo sollevato da diversi cittadini, è legato alle operazioni per rendere le strade sicure davanti ai fenomeni di maltempo che toccano Terracina, ma in egual modo anche gli altri territori della provincia di Latina. Sono numerose le domande di chi chiede: “Quando verranno tolte le transenne?”, “Quando partiranno i lavori” o “Quando finiranno?”. Una grande fibrillazione di preoccupazione nei cittadini, cui l’ultimo incidente di Ponte Rosso ha riacceso determinate domande sull’effettiva sicurezza stradale all’interno del territorio terracinese.