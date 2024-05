Aerei militari su Roma a bassa quota: cosa sta succedendo

Diverse le segnalazioni degli abitanti a Nord-est di Roma che hanno scorto il passaggio degli Eurofighter.

Degli aerei sfrecciano tra i cieli della Capitale dalle prime ore di oggi, giovedì 2 maggio. Diversi i residenti che si sono accorti del rumore, chiedendosi perché i velivoli militari volassero così a bassa quota. Tante le segnalazioni nei gruppi di quartieri, tra la curiosità generale e il timore che gli avvistamenti possano presagire in realtà qualcosa di più serio. Così sui social è scattato il tamtam generale, alla ricerca di spiegazioni e rassicurazioni.

Aerei militari a Roma: le cause

Dalle prime ore della mattina del 2 maggio dei caccia militari sono stati avvistati nei cieli tersi di Roma. A scorgerli per primi gli abitanti dei quartieri a Nord-est della Capitale, come Nuovo Salario, Serpentara e Tufello, allertati sia dagli avvistamenti ma soprattutto dai rumori che i velivoli hanno provocato alle abitazioni. Alcune persone lamentano infatti che il passaggio degli aerei abbia creato un rimbombo alle finestre delle case, altri sono rimasti sconcertati dal fatto che i due Eurofighter viaggiassero davvero a bassa quota. “Aerei supersonici appena passati su piazza Minucciano a bassa quota, che sensazione inquietante”, racconta per esempio un abitante in zona Nuovo Salario.

La spiegazione

Tra chi ironizza, chi pensa subito alla corsa agli armamenti e chi con lucidità suggerisce la risposta, ben presto si fa avanti la spiegazione più razionale. Il 4 maggio ricorrono infatti le celebrazioni in onore dell’Esercito italiano, istituto nel lontano 1861. Ogni anno, a ridosso di tale occasione, aerei e velivoli militari svolgono delle esercitazioni a Roma, quindi è molto probabile che il passaggio degli Eurofighter sia legato a questa manifestazione.

C’è da dire, però, che sono tanti anche gli eventi al “Villaggio Esercito” a Tor di Quinto, quindi gli episodi potrebbero essere anche slegati dalla commemorazione per i 163 anni dell’esercito ed essere piuttosto, delle dimostrazioni pratiche per il personale militare.