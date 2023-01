Epifania a Roma, lo spettacolare volo della Befana su Piazza Navona (FOTO)

Roma. La Befana è finalmente arrivata anche nella Capitale, con un volo straordinario che ha incantato tutta la folla riunitasi per accoglierla nella suggestiva location di Piazza Navona. Un atterraggio mirabolante in mezzo ai turisti estasiato dallo spettacolo tradizionale che da anni allieta e accompagna i cittadini nella giornata del 6 gennaio di ogni anno. E per i più piccoli? Quest’anno niente carbone, ma solamente dolci, leccornie e prelibatezze! La versione per i più grandi, però, è leggermente diversa: la Befana è in realtà un coraggioso operatore dei Vigili del Fuoco che si è preso l’arduo compito di impersonificare la vecchina più famosa al mondo, con un volo strepitoso che ha incantato davvero tutti. La magia, anche per questa Epifania 2023, è stata riconfermata grazie a questa grandiosa iniziativa. Ma quest’anno c’è stata un’altra grande novità: a distribuire doni e dolciumi tipici della festività del 6 gennaio ci sono stati anche i calciatori della As Roma che hanno aiutato la Befana nel suo arduo compito.

Befana in Piazza Navona a Roma (con i calciatori della AS Roma): il programma completo

Il volo della Befana su Piazza Navona (FOTO)

Questa mattina nella cornice di Piazza Navona la Befana per la prima volta è arrivata calandosi dalla Chiesa di S.Agnese in Agone aiutata dall’Autoscala dei Vigili del Fuoco. Migliaia i bambini presenti sulla piazza che ne hanno accolto l’arrivo. L’evento, unico fino ad ora, ha visto la presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accolto dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Ing. Alessandro Paola. Intanto la piazza è piena di gente: cittadini, turisti, grandi e piccini, riunitisi per festeggiare in una cornice magnifica uno dei giorni più belli con il quale iniziare questo nuovo anno 2023. Ed ecco le foto che rendono perfettamente giustizia alla spettacolarità dell’evento.