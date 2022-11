Mercatini di Natale 2022 a Piazza Navona: tutti gli stand

Molti paesi iniziano a prepararsi per accogliere i molteplici turisti provenienti da ogni parte del mondo, per godere della magia del Natale e della tradizione del posto. A Roma si respira già l’atmosfera natalizia e dopo due anni di pandemia, Piazza Navona torna ad accogliere turisti, Babbo Natale e la Befana. Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2023, non perdete l’occasione di farvi un giro in uno dei posti più belli della Capitale, ecco cosa vi attende.

Mercatini di Natale a piazza Navona

Come da tradizione, Piazza Navona proporrà per il periodo natalizio bancarelle con le tipiche delizie gastronomiche, gli immancabili presepi, giocattoli per i bambini, artigianato e ancora stand con libri, stampe per grandi e piccoli. Sarà allestito anche un teatrino di burattini sia per gli adulti che per i bambini. Faranno da cornice a questa meravigliosa festa tanti addobbi in giro per la piazza e un albero maestoso al centro che farà compagnia a tutti i passanti e ai commercianti.

I mercatini di Natale 2022 animano le feste natalizie, rendendo le strade della Città Eterna magiche. A dicembre le piazze del centro storico e della periferia si illuminano, romani e turisti amano passeggiare alla ricerca dei regali per amici e parenti, curiosando tra le bancarelle. Tra i banchi è infatti possibile trovare oggetti natalizi e non, decorazioni per l’albero e un’occasione per gustare dolcumi. C’è chi invece ama i mercatini anche solo per l’atmosfera natalizia che creano e per goderne in attesa del 25 dicembre. A Roma la scelta è ampia: da Piazza Navona al Lungotevere e Cinecittà, ogni quartiere ha i suoi. Ecco alcuni tra i più belli e gettonati.

Non c’è posto che rievoca l’atmosfera natalizia a Roma e forse in tutta Italia, come Piazza Navona, con i suoi odori, luci e attrazioni. Ogni anno si veste della magia natalizia, con i mercatini caratteristici tanto amati da romani e turisti. Un’ambientazione che attrae adulti e bambini. A chi è grande fa tornare indietro nel tempo alla propria infanzia, quando aspettava con ansia di andare a vedere la Befana e rimaneva incantato davanti alle bancarelle di balocchi e dolciumi, dove trovare il carosello e le mele caramellate.