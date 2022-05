L’erboristeria Biomens di Viale delle Milizie rischia di chiudere: “proviamo a resistere con una raccolta fondi”

L’erboristeria Biomens di Viale delle Milizie 7, a Roma, è attiva da decenni. Il punto vendita è da sempre stato un punto di riferimento per i residenti della zona e non solo. Ora, dopo tanti anni di sacrifici, dedizione e amore, rischia di chiudere. Ma i proprietari non sono pronti a dire addio a ciò che per anni è stata la loro seconda casa.

L’avviso di sfratto esecutivo

Dopo così tanto tempo i gestori del negozio, Paolo Caronna e Claudia Battisti, hanno ricevuto l’avviso di sfratto esecutivo.

“Nel 2019 abbiamo sostenuto con le nostre forze una ristrutturazione dei locali, abbattendo l’utilizzo della plastica di oltre l’80% e ottenendo un risparmio energetico del 60%, proponendo così un modello di consumo virtuoso e sostenibile. Questo ci ha dato la possibilità di accedere alla richiesta di finanziamenti europei destinati a progetti “green” che non sono mai arrivati. Nel 2020 la pandemia ha travolto tutti noi. La moratoria concessa dallo Stato per i mutui bancari, le tasse, gli sfratti, si è conclusa nel 2021 e da gennaio 2022 si è ripresentato tutto insieme”.

La raccolta fondi su GoFundMe

Disperati, hanno cercato una soluzione in tutti i modi possibili. Una soluzione che però stenta ad arrivare. Hanno paura di perdere tutto e per questo hanno deciso di aprire una raccolta fondi su GoFundMe:

“La Biomens è uno dei punti vendita con una maggiore scelta di erbe officinali biologiche in Italia. Ed è uno dei pochissimi negozi plastic-free. Noi siamo testardi, ostinati e ci sentiamo in dovere e in diritto di difendere la tradizione erboristica italiana che trova nella Biomens una forte rappresentanza”

Come poterli aiutare

Il link per la campagna è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/senza-te-biomens-chiude?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_4srp+senza-te-biomens-chiude