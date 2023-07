Fabio Piroli muore a Fondi mentre fa il bagno in mare: aveva 46 anni

È annegato in un pomeriggio estivo, di un fine settimana che doveva essere del tutto dedicato allo svago e al relax. Venerdì pomeriggio scorso un bagnante della provincia di Frosinone è morto al largo di Capratica, sul litorale di Fondi in provincia di Latina. Si tratta di un uomo di 46 anni residente a Patrica. Per un’ora e mezza i sanitari hanno tentato di rianimarlo senza successo.

Il corpo recuperato privo di sensi

Si chiama Fabio Piroli l’uomo morto annegato sul litorale di Fondi. Il corpo è stato recuperato privo di sensi nelle acque dirimpetto la spiaggia libera, nei pressi del lido San Salvador. Un’ora è mezza di manovre di rianimazione da parte dei sanitari della Centro Italia Soccorsi, sopraggiunta dalla postazione di Gaeta, non sono servite a nulla. Nei pressi era anche stata mobilitata l’eliambulanza Pegaso 44, ma per Piroli non c’è stato nulla da fare. Fabio Piroli era molto conosciuto, veniva chiamato affettuosamente ‘Palletta‘ a Patrica. Si trovava a casa di uno zio e stava passando un week end di vacanza. Appassionato di calcio e di montagna, lavorava presso una industria farmaceutica ad Anagni. Lascia una moglie e una figlia. Il sindaco di Patrica, la cittadina ciociara dove era residente, ha appreso la notizia ed è stato lui ad avvertire la famiglia. Le manovre di soccorso e quelle successive alla morte sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Gaeta e dirette dal comandante Angelo Napolitano, con in ausilio una pattuglia dei carabinieri.

Patrica si stringe alla famiglia

Secondo le ricostruzioni Piroli stava facendo il bagno e non è poi più riemerso. Non è ancora chiaro cosa gli sia successo. Se sia stato colto da un malore improvviso, ed eventualmente di che tipo. Un’ora e mezza di massaggio cardiocircolatorio non ha dato gli esiti sperati. E, appresa la drammatica notizia della sua scomparsa, la comunità di Patrica si è stretta attorno al dolore della famigli. Si attendono i funerali per dargli l’ultimo saluto. E sono centinaia i messaggi che lo salutano e lo ricordano con affetto che si leggono sui social network.