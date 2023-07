Tragedia a Fondi: 46enne muore annegato

Ennesima tragedia nelle acque del Lazio. A distanza di meno di 24 ore dalla morte di un uomo a Ostia, un’altra vittima è stata registrata in queste ore stavolta in Provincia di Latina, a Fondi. Qui, nel pomeriggio, un uomo di 46 anni ha perso la vita mentre stava nuotando in mare.

Tutto è successo in pochi minuti. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava al largo della spiaggia di Capratica quando improvvisamente ha iniziato ad avere delle difficoltà. Non vedendolo più riemergere, immediatamente è scattato l’allarme. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare (foto di repertorio).

Uomo muore mentre fa il bagno a Fondi

Portato a riva, per diverso tempo i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma i tentativi non hanno prodotto i risultati sperati. Il 46enne è morto. Proprio come successo al 67enne deceduto ieri dopo un tuffo fatale nel Canale dei Pescatori a Ostia, sul litorale di Roma. Ad ogni modo, sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 (allertata anche un’eliambulanza, ndr), gli uomini della Capitaneria di Porto e i Militari dell’Arma dei Carabinieri. La vittima, secondo una prima ricostruzione, era entrata in acqua per fare il bagno ma improvvisamente non è più riemerso. Choc tra i bagnanti in quel momento presenti in questa calda giornata di luglio.

Un’altra vittima nel Lazio

In questa stagione estiva il bilancio delle vittime del mare continua ad allungarsi. Sul litorale romano sono sei le persone decedute lungo le spiagge in particolare tra Torvaianica e Ostia (dove qualche giorno fa aveva perso la vita anche un 83enne). Non va meglio sul fronte dei laghi: a Bracciano un 19enne è morto ad inizio mese mentre a Martignano una donna ha perso la vita davanti alla figlia e alla nipote. Due giorni fa, infine, la tragedia sul Lago di Bolsena a Viterbo: morto un turista straniero.

Ostia, il tuffo all’altezza del canale dei pescatori poi la tragedia: uomo muore davanti al figlio (ilcorrieredellacitta.com)