Torvaianica, altra tragedia in mare: 45enne si sente male e muore, choc in spiaggia

Ancora una tragedia al mare, ancora, purtroppo, a Torvaianica. A meno di sette giorni dalla morte del 47enne Paolo Florio a Campo Ascolano, stamattina, domenica 9 luglio 2023, un’altra persona ha perso la vita mentre stava facendo il bagno nelle acque del litorale pometino. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 quando i primi bagnanti avevano iniziato ad affollare la spiaggia libera del litorale. Nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Uomo morto a Torvaianica oggi 9 luglio, chi è la vittima

La vittima è un uomo straniero di 45 anni di nazionalità nord africana. Il 45enne stava nuotando quando all’improvviso si è sentito male; immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Presenti, oltre ai sanitari del 118, gli uomini della Capitaneria di Porto di Torvaianica e i Carabinieri. L’uomo però è deceduto poco dopo.

Già quattro morti quest’anno sul litorale romano

Si tratta della quarta vittima quest’anno dall’inizio della stagione balneare in questo tratto di costa laziale. La scorsa settimana, lo ricordiamo, si erano registrati altri due decessi, di cui uno sempre a Torvaianica, a Campo Ascolano. La vittima, Paolo Florio, come detto in apertura, aveva 47 anni: l’uomo era entrato in acqua per andare incontro al figlio di 10 anni che in quel momento stava nuotando insieme ad altri bambini, forse preoccupato perché il mare era un po’ mosso. Poi però improvvisamente si era sentito male: per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’era stato nulla da fare. Il giorno dopo invece, a Ostia, un altro uomo era morto, scatenando peraltro numerose polemiche considerando che in quel caso, a differenza di quanto avvenuto a Torvaianica, non c’erano bagnini presenti.

Le altre vittime

Ancora prima, il 21 giugno scorso, un bagnante aveva perso la vita nuovamente tra le acque di Torvaianica, in quella circostanza a pochi metri dalla centralissima Piazza Ungheria. Il bilancio delle vittime in mare continua dunque ad allungarsi ed è reso ulteriormente più grave anche dai due morti registrati nelle ultime settimane tra Bracciano e Martignano.