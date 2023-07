Tragedia a Torvaianica: entra in acqua e muore davanti al figlio di 10 anni

Due morti nel giro di poche ore sul litorale romano. Un uomo ha perso la vita a Torvaianica lunedì scorso, 3 luglio 2023, mentre faceva il bagno. La vittima, P.F., aveva 47 anni. Stando alle prime informazioni disponibili l’uomo è entrato in acqua per andare incontro al figlio che in quel momento stava nuotando insieme ad altri bambini, forse preoccupato perché il mare era un po’ mosso. Poi però improvvisamente si è sentito male.

Uomo muore in acqua a Campo Ascolano lunedì 3 luglio 2023

Il dramma si è verificato a Campo Ascolano, in corrispondenza di Via Brema, quando erano da poco passate le 13.00. Immediato è stato il soccorso del personale di salvataggio (assistenti bagnanti, ndr) predisposto sulle spiagge libere dal Comune di Pomezia: purtroppo però, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Salvo e illeso invece il figlio di soli 10 anni. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera del locale distaccamento di Torvaianica unitamente al 118.

La tragedia di ieri pomeriggio a Ostia

Ieri, lo ricordiamo, un’altra vittima si è registrata invece a Ostia, sempre sul litorale romano: un caso che ha scatenato numerose polemiche considerando che in questo caso, a differenza di quanto avvenuto a Torvaianica, non c’erano bagnini presenti. Sale così a tre il numero di decessi dall’inizio della stagione estiva sulle spiagge del Lazio: il 21 giugno scorso, lo ricordiamo, un altro uomo aveva perso la vita sempre tra le acque di Torvaianica, in quella circostanza a pochi metri dalla centralissima Piazza Ungheria. Un bilancio drammatico, considerando che siamo appena all’inizio di luglio, reso ulteriormente più grave dai due morti registrati tra Bracciano e Martignano.

