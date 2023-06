Roma, statue ‘decapitate’ e danneggiate, preso il vandalo del Verano: “Rovinate 12 tombe” (FOTO)

Un vandalo solitario, che agiva – apparentemente – senza motivo. La segnalazione è partita ieri mattina da parte della Direzione del Cimitero Monumentale del Verano dopo la scoperta di almeno 12 tombe rovinate: a danneggiare le statue, alcune finite decapitate, sarebbe stato un 20enne senza fissa dimora che è stato fermato dai Carabinieri.

Tombe danneggiate nel cimitero Verano di Roma

I Militari lo hanno trovato ancora lì, tra i vialetti, mentre si aggirava probabilmente a caccia di altri beni da danneggiare. I Carabinieri lo hanno così bloccato: da un accurato sopralluogo è stato accertato il danneggiamento di complementi di arredo funebre e statue sacre di ben 12 tombe. Quindi, dopo avere ottenuto la denuncia querela, hanno anche acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza interne e hanno condotto il 20enne in caserma. Oggi, presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del giudizio.

Le immagini

Davvero ingenti, come mostrano le immagini di seguito riportate, i danni riportati dalle statue che sono in via di quantificazione.

Recentemente la struttura era tornata al centro delle cronache per il caso del furto delle le ceneri di Elena Aubry, la 26enne morta il 6 maggio del 2018 sull’Ostiense cadendo dalla propria moto Honda Hornet Blu a causa dell’asfalto dissestato. Responsabile dello spregevole gesto un 53enne che aveva rubato le ceneri della ragazza che erano custodite proprio all’interno del cimitero del Verano. “Cerco la donna dei miei sogni, il mio amore”, aveva detto ai militari in quella circostanza.

