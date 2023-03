Mihajlovic e Costanzo avranno il loro posto al Cimitero del Verano: Gualtieri approva la delibera

Roma. Il primo cittadino Roberto Gualtieri ha accettato le istanze che erano state avanzate rispettive famiglie per ottenere la concessione di un’area: e così, ora, Sinisa Mihajlovic e Maurizio Costanzo avranno il loro posto nel Cimitero Monumentale del Verano. Per il campione e simbolo del calcio, una tomba, una cappella, invece, per il grande giornalista e conduttore televisivo.

Mihajlovic e Costanzo al Cimitero del Verano a Roma

Dunque, le due grandi personalità, il cui è e rimarrà vivido negli anni, Mihajlovic e Costanzo, hanno tutti i requisiti per poter ottenere il loro posto d’onore tra gli altri grandi nomi che riposano nel Cimitero del Verano. A confermarlo con precisione è anche la delibera ufficiale. Del resto, la figura dell’ex difensore biancoceleste, scomparso il 16 dicembre dopo una lunga e faticosa lotta contro la leucemia ”è fortemente intrecciata con la città di Roma, la capitale è stata infatti per lui come una seconda casa, la prima dopo il suo arrivo in Italia nella città eterna Mihajlovic ha conosciuti sua moglie Arianna con cui ha avuto cinque figli, dove ha abitato fino agli ultimi giorni e dove ha passato degli anni professionalmente intensi e fruttuosi”. Per Costanzo, poi, la cosa è ancora più lampante: ”illustre cittadino romano (….) ha sempre manifestato il profondo attaccamento alla sua città Roma, dove ha svolto la sua lunga attività professionale”.

Approvata la delibera da Gualtieri

Per entrambi, insomma, nell’atto firmato a inizio marzo, si chiosa: ” “Con la sua vita e la sua carriera ha onorato la città di Roma e ha contribuito a diffondere i valori della lealtà, della forza e del coraggio come esempio anche per le future generazioni”. La delibera comunale, che prevede inizialmente la concessione a titolo oneroso di un loculo provvisorio sia per Mihajlovic che per Costanzo, sarà inevitabilmente all’ordine del giorno nella commissione Ambiente di oggi, lunedì 20 marzo 2023. A seguito della discussione si passerà alla votazione in consiglio comunale, per poi giungere in tempi brevi all’approvazione definitiva.