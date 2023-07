Ragazzo scomparso nel Lago di Bracciano: recuperato il corpo senza vita del 19enne

E’ terminata con il peggiore degli epiloghi la vicenda del ragazzo scomparso giovedì scorso tra le acque del Lago di Bracciano. Il corpo del 19enne, questa la sua età, è riemerso stamattina a poche centinaia di metri dalla riva ed è stato recuperato dai Vigili del Fuoco ad Anguillara. Il giovane, lo ricordiamo, stava facendo il bagno quando improvvisamente non è più riemerso. Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno visti impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri. Stamani purtroppo, a distanza di quattro giorni, la drammatica notizia.

Recuperato il corpo del giovane disperso nel lago di Bracciano ad Anguillara

Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di giovedì 29 giugno 2023 poco dopo le ore 17.00. Il 19enne, di nazionalità straniera e originario delle Isole Mauritius, si trovava in acqua a qualche decina di metri di distanza dalla riva, nell’area del lago ricadente sotto il Comune di Anguillara Sabazia. All’improvviso il dramma: il ragazzo si è tuffato da un pedalò senza più riemergere. Inizialmente si era pensato anche uno scherzo ma dopo alcuni istanti si è capito subito che qualcosa non tornava. Il 19enne – che avrebbe compiuto 20 anni a breve – infatti non è più riemerso facendo scattare l’allarme e con esse le ricerche.

Choc al lago di Bracciano, immersione finisce in tragedia: morto 48enne (ilcorrieredellacitta.com)

Le ricerche

Per giorni e ininterrottamente le acque del Lago di Bracciano sono state scandagliate anche avvalendosi del mezzo areo Drago dei Vigili del Fuoco. Diverse le squadre impegnate sia per la ricerche in superficie che in profondità con l’impiego di gommoni del nucleo sommozzatori. Oggi purtroppo la triste conferma del decesso del giovane. Il corpo è riemerso a circa 300 m dalla riva ed è stato recuperato dagli operatori. La salma è ora a disposizione delle autorità competenti.

Macabra scoperta a Bracciano: ‘Aiuto, c’è un uomo impiccato’ (ilcorrieredellacitta.com)