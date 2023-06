Si tuffa nel Lago di Bracciano e svanisce nel nulla: 19enne disperso

Sono ore di apprensione a Bracciano a seguito della scomparsa nelle acque del lago di un ragazzo di appena 19 anni. Di lui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio quando, intorno alle 17.00, si sarebbe tuffato in acqua senza più riemergere. Immediatamente è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche del giovane. Ricerche che però, al momento, non hanno avuto esito.

Cosa è successo sul lago di Bracciano ieri pomeriggio, chi è il ragazzo disperso

Stando alle informazioni disponibili il 19enne, straniero, originario delle Isole Mauritius, si trovava in acqua a qualche decina di metri di distanza dalla riva. Quindi si sarebbe fatto un bagno tuffandosi da un pedalò. Poi però più nulla. All’Adnkronos la sorella del giovane ha raccontato che “sembrava uno scherzo” ma dopo alcuni istanti si è capito subito che qualcosa non tornava. Il 19enne – che compirà 20 anni a breve – infatti non è più riemerso facendo scattare l’allarme e con esse le ricerche.

Le ricerche ad Anguillara Sabazia