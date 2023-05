Droga a Bracciano, giretto in auto con la cocaina: ma il nervosismo lo tradisce

Bracciano. La droga corre veloce sul territorio, di ogni tipo. La cocaina va per la maggiore, come dimostra l’ennesimo caso di cronaca scoperchiato da un’operazione dei carabinieri andata in scena nelle ultime ore. L’ennesimo individuo indiziato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il che dimostra chiaramente come anche i controlli non possano fermarsi, ma devono, anzi, tenere il passo e continuare nel loro tentativo di arginare un fenomeno tanto dilaniante per tutto il nostro territorio. Ecco il dettaglio di cosa è accaduto nello scorso pomeriggio.

Bracciano, droga tra i giovani: ‘beccato’ 21enne con addosso la cocaina

Nervoso durante un controllo nel centro di Bracciano

Come comunicato, dunque, dalle sale stampa ufficiali, lo scorso pomeriggio, martedì 23 maggio 2023, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un romano 47enne, già noto, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un consueto servizio antidroga nel centro cittadino, hanno, infatti, notato l’uomo che a bordo della propria autovettura alla loro vista effettuava una strana manovra, quasi a volersi sottrarre dal controllo. Il classico, insomma, l’uomo aveva con sé della droga, e la vista delle volanti lo ha vivamente innervosito, portandolo a compiere comportamenti che non sono passati inosservati ai militari.

Il fermo e le perquisizioni

Di conseguenza, il soggetto è stato subito fermato identificato e sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Al termine del controllo è stato trovato in possesso di ben 30 grammi di cocaina, di mezzo chilo di sostanza da taglio, un bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo dopo l’arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, a disposizione della Procura di Civitavecchia.