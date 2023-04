Bracciano, droga tra i giovani: ‘beccato’ 21enne con addosso la cocaina

Bracciano. I controlli dei Carabinieri proseguono senza sosta su tutto il territorio, con l’obiettivo di inibire il più possibile le occasioni di illegalità, di contrastare i reati perpetrati e, soprattutto, garantire sicurezza ai cittadini. L’ultimo caso che vogliamo raccontarvi riguarda l’arresto di un ragazzo di 21 anni, originario dell’Albania, il quale è stato fermato nelle ultime ore per problemi che riguardano la droga, una delle piaghe certamente più dure da estirpare, soprattutto tra i giovanissimi.

Droga tra i giovani a Bracciano

Il fatto è accaduto qualche giorno fa, precisamente il 13 aprile 2023. I Carabinieri erano intenti nel consueto servizio di pattugliamento della zona, e si trovavano in quel momento all’altezza di via Ponte Medioevale, nel centro storico di Bracciano. Mentre controllavano la zona, sono stati improvvisamente attratti dai comportamenti insoliti di un ragazzo che, passando di lì in quel momento e avendo notato la volante, ha subito accelerato il passo, con tanto di cappuccio calzato. Insomma, il soggetto aveva messo in pratica il manuale del ‘sospetto’, e per tale i Carabinieri hanno voluto fermarlo per un controllo approfondito.

Il controllo dei carabinieri sul 21enne

La conferma, poi, è arrivata quando, alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando per chiedergli le generalità, il giovane ha tentato di eludere il controllo, iniziando a correre nella speranza, forse di poterli seminare. Raggiunto e bloccato poco dopo, i militari a seguito di perquisizione personale sono riusciti a trovare in possesso del giovane 4 dosi di cocaina nascoste tra i vestiti. Perquisita anche l‘abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 40 dosi di cocaina, per un totale di 30 g, oltre a qualche centinaio di euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 21enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.