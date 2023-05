Roma, spaccio di cocaina, blitz antidroga dei Carabinieri: 6 arresti

Sono stati beccati proprio mentre cedevano lo stupefacente e sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro ad arrestare un 40enne romano e un 34enne, originario della provincia di Viterbo, che sono stati sorpresi proprio nel corso della cessione di ben 40 dosi di cocaina, da dover poi rivendere al dettaglio.

La perquisizione che ha fatto rinvenire altri 365 dosi di cocaina

I militari dopo aver assistito alla scena e proceduto nei confronti dei due uomini hanno proceduto, successivamente, alla perquisizione domiciliare in casa del 40enne. Una ispezione che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 365 dosi di cocaina, 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Atri due uomini beccati a con la cocaina

Ma le attività di contrasto al fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri hanno portato anche altri risultati. Sono stati gli uomini dell’Arma del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare un 52enne romano e un 25enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, che, fermati per un controllo a bordo di un’autovettura ferma in via di Portonaccio, sono stati trovati in possesso di un contenitore metallico calamitato che conteneva 40 dosi di cocaina, sequestrate unitamente a 290 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Spaccio di cocaina anche a Tor Bella Monaca

E i militari sono intervenuti ancora una volta per spaccio di cocaina nel quartiere Tor Bella Monaca. Nello specifico sono stati i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati ad arrestare, rispettivamente, un 50enne romano trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e denaro contante e un 55enne romano trovato in possesso di 9 dosi di cocaina. Tutti gli arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovranno comparire.