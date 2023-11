Famiglia di turisti derubata al Colosseo: ladro incastrato grazie al GPS del cellulare

Ruba borsa e cellulare a una turista, fermato dalla Polizia di Roma Capitale. Disavventura, ma a lieto fine, per una famiglia di turisti stranieri presa di mira da un borseggiatore al Colosseo. Ecco cosa è successo.

La vacanza che si trasforma in incubo, poi l’intervento decisivo dei caschi bianchi. Ieri pomeriggio una famiglia di cittadini indiani, papà, mamma e figlio al seguito, sono stati avvicinati e derubati da un malvivente che è riuscito a portargli via una borsa al cui interno c’era praticamente di tutto. Dalle carte di credito, ai documenti, fino al cellulare. Gettandoli così nello sconforto.

Come detto il tutto è successo ieri pomeriggio,. Ebbene, durante i controlli antiabusivismo nell’area archeologica del Colosseo , una pattuglia dell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale è stata avvicinata dacon il figlio minorenne al seguito. Questi ultimi hanno riferito che, poco prima, un ladro gli aveva portato via una borsa piena di effetti personali, chiaramente “vitali” per il proseguimento della loro vacanza.