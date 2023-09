Roma, borseggia una turista al Colosseo e viene arrestato in diretta social

E’ proprio il caso di dire ‘beccato al volo‘. Già, perché il ladro che ha borseggiato una turista al Colosseo è stato letteralmente colto in flagranza di reato. Qualcuno che si trovava nella zona ha scattato una fotografia che ritrae l’esatto momento in cui il malvivente è stato per essere fermato da un poliziotto. L’immagine è stata pubblicata su Instagram dall’account ‘Welcome To Favelas’.

L’immagine emblematica

La foto è tragicomica. Mostra l’agente mentre sta per fermare un ladro che ha appena borseggiato una turista al Colosseo. Il malvivente stava continuando a camminare come se nulla fosse. Sguardo chino, cappellino in testa e camicia bianca. A pochissima distanza da lui, ecco il poliziotto che sta per intervenire e fermarlo. Non sappiamo come sia andata a finire, ma possiamo immaginare che il ladro sia stato immobilizzato e bloccato dall’agente di polizia.

Il precedente. Roma, turista 20enne aggredita e rapinata dal branco al Colosseo: ferita con un coltello

Roma, ennesima aggressione in centro e questa volta a farne le spese è una giovanissima vittima: una turista slovena di appena 20 anni. Era in vacanza con la sua comitiva, che era già rientrata in albergo, mentre lei stava tornando da sola verso l’una di notte. All’improvviso è iniziato l’incubo: un gruppo armato di dieci ragazzi l’ha aggredita e colpita con un coltello. Ecco cosa è successo.

Turista rapinata al Colosseo: cos’è successo

La giovane 20enne slovena stava rientrando dopo una serata di festa in vacanza a Roma, una delle città dei suoi sogni. Quando, verso l’una di notte, è stata aggredita da un branco di dieci uomini, di cui uno armato con un coltello. Il tratto di strada era poco illuminato e loro sono saltati fuori all’improvviso. Lei ha dichiarato: “Stavo tornando in albergo, era una bella serata. All’altezza di Colle Oppio sono stata strattonata da un individuo, pochi secondi e sono arrivati gli altri, almeno dieci. Ho temuto di morire, avevo paura mi violentassero“. Infatti l’aggressione è avvenuta nel pieno centro della Capitale: tra Via Terme di Tito e Colle Oppio, proprio dietro il Colosseo.