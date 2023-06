Roma, turista 20enne aggredita e rapinata dal branco al Colosseo: ferita con un coltello

Roma, ennesima aggressione in centro e questa volta a farne le spese è una giovanissima vittima: una turista slovena di appena 20 anni. Era in vacanza con la sua comitiva, che era già rientrata in albergo, mentre lei stava tornando da sola verso l’una di notte. All’improvviso è iniziato l’incubo: un gruppo armato di dieci ragazzi l’ha aggredita e colpita con un coltello. Ecco cosa è successo.

Turista rapinata al Colosseo: cos’è successo

La giovane 20enne slovena stava rientrando dopo una serata di festa in vacanza a Roma, una delle città dei suoi sogni. Quando, verso l’una di notte, è stata aggredita da un branco di dieci uomini, di cui uno armato con un coltello. Il tratto di strada era poco illuminato e loro sono saltati fuori all’improvviso. Lei ha dichiarato: “Stavo tornando in albergo, era una bella serata. All’altezza di Colle Oppio sono stata strattonata da un individuo, pochi secondi e sono arrivati gli altri, almeno dieci. Ho temuto di morire, avevo paura mi violentassero“. Infatti l’aggressione è avvenuta nel pieno centro della Capitale: tra Via Terme di Tito e Colle Oppio, proprio dietro il Colosseo.

L’aggressione del branco e la ferita con un coltello

La giovane ha cercato di ricostruire quegli attimi di terrore raccontando che questi dieci uomini l’hanno accerchiata iniziando ad inveire contro di lei. La turista avrebbe tentato la fuga, cercando di correre via e pregandoli di non farle del male, ma è stato tutto inutile. Il loro obiettivo era quello di derubarla, ma lei non aveva contanti con sé. Uno di loro ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a minacciarla e a puntare una collanina d’oro che portava al collo. Un aggressore le ha strappato la collana con un gesto rapido, lasciando cadere la giovane in terra, ferita. Non solo, è stata colpita anche di striscio dal coltello per cui ha riportato una brutta lesione sul fianco.

Leggi anche: Roma, rapina finisce in scazzottata: farmacista insegue il ladro, botte da orbi in strada

I soccorsi

La ragazza ha chiamato subito i suoi amici che già si trovavano in albergo e li ha allertati e loro hanno chiamato subito il 112. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia e anche un’ambulanza per controllare la ferita della ragazza. Fortunatamente la ferita era lieve e non è stato necessario il ricovero, ma è stata trovata impauritissima e sotto shock. A causa della scarsa illuminazione della strada non è riuscita a ricostruire l’identikit degli aggressori e anche le ricerche della pattuglia nei dintorni non ha portato risultati. I cittadini si lamentano da sempre della scarsa sicurezza della zona e dell’illegalità diffusa a Colle Oppio. Sembra che in zona accadano numerose rapine.