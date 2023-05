Festa della mamma 2023 a Roma: gli eventi in programma domenica 14 maggio

Dove possiamo portare nostra madre per la Festa della Mamma? Ovviamente a Roma. Come sempre, la Capitale ci prepara tantissimi eventi, che potremo visitare con la nostra mamma e soprattutto tutta la famiglia. Gli eventi che si svolgeranno nella Città Eterna in questo fine settimana, saranno all’insegna del gusto, del relax e soprattutto del divertimento, che non dovrebbe mancare mai.

La Festa della Mamma a Roma

Il primo evento da non perdere, è quello che si svolgerà alla Centrale del Latte di Roma. Qui, prepariamoci a una data all’insegna della buona musica, in un’idea di giornata che le vostre mamme potranno gradire tantissimo. Sarà un tour divertente per tutta la vostra famiglia, tra bolle, show cooking e soprattutto tutto il necessario per mettere in piedi una giornata indimenticabile. A Cinecittà World, invece, ci sarà la giornate di “Mamme da film”, ovvero tributi cinematografici dove vengono riprese le mamme più famose del cinema americano e internazionale.

Altre idee per rendere contente le nostre mamme

Non fatevi sfuggire il fine settimana organizzato dal Magicaland, che andrà in scena questo 13 e 14 maggio 2023. Infatti, tutte le mamme dei piccini entreranno gratis all’interno del parco divertimenti. Per ottenere l’ingresso gratuito, basterà recarsi alla biglietteria con i propri bambini. Grandi eventi previsti anche al Fantastico Mondo del Fantastico, dove andrà in scena la giornata denominata “La mia mamma è la più bella del reame”. L’evento si svolgerà nella giornata del 14 maggio, presso il Castello di Lunghezza.

Tra provincia e centro di Roma

Nella zona di Santa Severa, invece, si svolgerà l’evento “Viva la Mamma”. L’iniziativa culturale, con ingresso gratuito, prenderà piede presso il Castello di Santa Severa. Nel quartiere di San Lorenzo, inoltre, in concomitanza alla Festa della Mamma tornerà l’evento “Eco & Chic Market”, con il famoso mercatino che andrà in scena davanti la chiesa di piazza dell’Immacolata.