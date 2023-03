Festa delle donne, prevenzione gratuita al Campus Bio Medico: ecco quando e a che ora

Roma. In occasione della Festa della donna, domani 8 marzo 2023, ci saranno pap-test ed esami ematici tiroidei gratuiti, presso il Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana. Un’iniziativa nata anche dalla collaborazione con la As Roma: saranno presenti anche due giocatrici della Primavera Femminile, per continuare l’opera di sensibilizzazione per la prevenzione.

Giornata Internazionale della Donna nei musei: ecco quali sono quelli aperti a Roma l’8 marzo 2023

Giornata dedicata alla prevenzione per la Festa della donna 2023

Come anticipato, anche due giovani professioniste dello sport, Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò, giocatrici della Primavera Femminile di AS Roma saranno presenti all’iniziativa promossa l’8 marzo dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in occasione della Giornata internazionale della donna. Una mattinata di prevenzione gratuita dedicata all’universo femminile con la partecipazione della società giallorossa di cui, dal 2012, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è tra i medical advisor.

Il programma al Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana

Dalle ore 8.30 alle 14.00 il Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana, avviato poco più di un anno fa dalla Fondazione Policlinico nel cuore di Roma, mette a disposizione, su prenotazione, pap-test ed esami ematici tiroidei alle pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e alle pazienti coinvolte nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse da AS Roma anche insieme ad altre strutture sanitarie romane. In caso di pap-test positivo o valori degli esami ematici tiroidei alterati il personale medico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico proporrà alle pazienti di effettuare una visita specialistica di controllo gratuita.

L’importanza della prevenzione per la salute femminile

“La Giornata internazionale della donna è un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione e promozione della salute femminile. Siamo contenti di poter mettere in campo azioni concrete come gli screening gratuiti di oggi al Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana, pensando anche alle donne che a causa del Covid negli ultimi anni hanno rimandato i controlli periodici” ha detto Carlo Tosti, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Le iniziative promosse dalla fondazione

“Questa iniziativa si unisce ad altre promosse dal nostro Policlinico per la donna: Bicinrosa, la tradizionale pedalata nel centro di Roma per la prevenzione del tumore al seno, gli screening previsti per Ottobre Rosa, ambulatori open di senologia e di neoplasie del colon-retto accessibili senza prenotazione e, infine, un corso gratuito per la prevenzione ginecologica” ha concluso Paolo Sormani, AD e Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Il Poliambulatorio a Porta Pinciana

Situato cuore di Villa Borghese, il Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana è distribuito su 850 metri quadrati, offre in totale 10 ambulatori dotati delle più moderne strumentazioni cliniche per visite specialistiche e chirurgia mininvasiva in regime privato e assicurato, convenzionati con le principali assicurazioni e fondi. Per il sito ufficiale, ecco il link diretto: https://www.policlinicocampusbiomedico.it/porta-pinciana