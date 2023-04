Festival di Cannes 2023: date, ospiti, biglietti e film in gara

Ci siamo, ormai siamo vicini. Il Festival di Cannes 2023 è alle porte: la data fissata è il 16 maggio e durerà fino al 27 dello stesso mese. Il delegato generale Thierry Fremaux, proprio oggi, giovedì 13 aprile 2023, ha annunciato la selezione ufficiale della rassegna, la prima presieduta da Iris Knobloch, mentre la giuria è capitanata dal regista Ruben Östlund.

Cannes, Palma d’onore a Bellocchio, Zani (Tenderstories) “Orgogliosi”

Festival di Cannes 2023: i film italiani

Un contest avvincente, uno dei momenti dell’anno più attesi per gli appassionati di cinema, anche e soprattutto nostrano. Infatti, in concorso per la Palma d’Oro ci sono anche tre film italiani, ovvero: “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “Rapito” di Marco Bellocchio e, infine, “La Chimera” di Alice Rorhwacher. Si tratta di un risultato importante già da ora, perché il nostro Paese non aveva questo numero di pellicole in concorso dal 2015, senza contare poi che l’ultimo riconoscimento conquistato sulla Croisette risale al 2001; anche in quella occasione fu merito di Moretti, con “La stanza del figlio”.

L’annuncio stampa e il film di apertura con Johnny Depp

L’apertura ufficiale della kermesse, come annunciato proprio da Fremaux, sarà il film Jeanne Du Barry diretto e interpretato da Maiwenn: il protagonista della pellicola è uno dei volti più amati degli ultimi anni, un Johnny Depp in grande rimonta, che vestirà i panni di Luigi XVI. Il film rientra nella categoria Fuori Concorso, da sottolineare. Ecco, ora, l’elenco completo di tutti i titoli annunciati per le diverse sezioni del Festival.

Festival di Cannes 2023, i film in concorso

Club Zero di Jessica HAUSNER

The Zone Of Interest di Jonathan GLAZER

Falle leaves di Aki KAURISMAKI

Les filles d’olfa di Kaouther BEN HANIA

Asteroid City di Wes ANDERSON

Anatomie d’une Chute di Justine TRIET

Monster di KORE-EDA Hirokazu

Il sol dell’avvenire di Nanni MORETTI

L’été dernier di Catherine BREILLAT

Kuru Otlar Ustune di Nuri Bilge CEYLAN

La Chimera di Alice ROHRWACHER

La passion de Dodin Bouffant di TRAN Anh Hun

Rapito di Marco BELLOCCHIO

May December di Todd HAYNES

Jeunesse di WANG Bing

The old oak di Ken LOACH

Banel e Adama di Ramata-Toulaye SY

Perfect days di Wim WENDERS

Firebrands di Karim AÏNOUZ

I film fuori concorso per il 2023