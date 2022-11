Johnny Depp torna in Italia con la band Hollywood Vampires: ecco dove e quando

Fan in fibrillazione per il ritorno di Jhonny Depp in Italia. Si, avete capito bene, il noto attore hollywoodiano farà ritorno nel Bel Paese. L’attore stavolta non salirà sul set di un film ma omaggerà i fan con una data, l’unica, del tour con la propria band: gli Hollywood Vampires.

Johnny Depp si è fidanzato: ora sta con Joelle Rich, la sua avvocatessa del processo contro Amber Heard

Johnny Depp torna in Italia con la propria band

Insieme a Depp sul palco la sua storica formazione: Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen. Ma quando potremo ammirare il ritorno del celebre attore e della sua band? L’appuntamento è previsto il prossimo 2 luglio al Marostica Summer Festival, in Piazza Castello. Per quanto riguarda i biglietti, la loro prevendita è iniziata oggi, mercoledì 9 novembre, alle ore 11.

La band

La band si è formata nel 2015 ma non si esibisce dal vivo da tre anni. Nel frattempo, tuttavia, il legame tra i componenti si è decisamente consolidato. Ora, dopo la cancellazione del tour del 2022, sospeso a causa del Covid, la band è pronta a tornare sul palco facendo emozionare e ballare i propri fan che non vedono l’ora di poter tornare ad assistere alle loro esibizioni. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo concerto che vedrà protagonista Johnny Depp e la sua band?

I brani

Il gruppo porterà sul palco l’album Rise ma non solo. Ci sarà infatti spazio per un tributo ai grandi artisti della musica ed in particolare ai pilastri del rock’n’roll britannico classico quali ad esempio Led Zeppelin, The Who e David Bowie. Il tour avrà inizio il prossimo 20 giugno della Germania, per poi fare tappa nel Regno Unito, a Lussemburgo, in Austria e in Francia.