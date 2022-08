Johnny Depp disponibile per matrimoni e compleanni: ‘Mi serve lavorare’

“Ragazzi volevo soltanto dirvi che sono disponibile per compleanni, Bar mitzvah, matrimoni e qualsiasi cosa vi serva” queste le inusuali parole che il celebre attore Johnny Depp ha rivolto ai propri fan durante l’esibizione virtuale avvenuta in occasione degli MTV Video Music Award 2022.

Johnny Depp agli MTV VMA 200: l’esibizione (virtuale)

È comparso a sorpresa, con un’esibizione virtuale, sul palco degli MTV Video Music Award 2022 e ha sorpreso tutti. Stiamo parlando di Johnny Depp il celebre attore che dopo le burrascose vicende legali con Amber Heard che lo hanno visto protagonista è tornato a calcare i palcoscenici. In occasione dell’evento, lo abbiamo visto esibirsi virtualmente con il volto proiettato nel casco di Moon Person, la mascotte dell’evento.

Le dichiarazioni dell’attore

Ironiche le parole che Depp ha rivolto ai propri fan in apertura dello show: ‘Sapete cosa? Mi serviva lavorare”, ha dichiarato per poi tornare a ‘librarsi nell’aria’ sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey affermando ancora: ‘Ragazzi volevo soltanto dirvi che sono disponibile per compleanni, Bar mitzvah, matrimoni e qualsiasi cosa vi serva’. Un ritorno insolito ma sempre in grande stile quello di Depp e che dal canto loro i fan hanno accolto decisamente di buon grado, come testimonia l’ovazione di applauso ricevuta dal celebre attore.