Johnny Depp si è fidanzato: ora sta con Joelle Rich, la sua avvocatessa del processo contro Amber Heard

La storia con Amber Heard è da dimenticare per Johnny Depp e a quanto pare non sembra abbia avuto grandi difficoltà in questa impresa. Il cuore dell’attore infatti sarebbe di nuovo impegnato. Stavolta non è un’attrice: è la sua avvocatessa.

La prima relazione ufficiale dopo il divorzio da Amber Heard

Sembra che Johnny Depp si sia fidanzato con la sua avvocatessa. Ma non si tratta di Camille Velasquez, la brillante legale che lo ha difeso nel processo contro l’ex moglie Heard. Diverse fonti vicine all’attore avrebbero confermato che i due si starebbero frequentando e che tra loro ci sia una buona chimica. Si tratterebbe della prima relazione “ufficiale” dell’attore dopo il divorzio nel 2017.

Chi è la nuova fidanzata di Johnny Depp

La nuova fidanzata di Depp è l’avvocatessa Joelle Rich, 37enne inglese, conosciuta prima del 2020, proprio grazie ad Amber Heard: l’attore aveva infatti intentato una causa per diffamazione nei confronti del quotidiano “The Sun” quando uscirono le dichiarazioni della Heard.

Rich è divorziata e dal suo matrimonio passato ha avuto due figli. E’ stata l’avvocatessa di Meghan Markle nel suo processo contro diversi tabloid britannici.