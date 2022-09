Cara Delevingne sta male ‘per colpa di Amber Heard’: le accuse di Jessica Reed Krauss

Le condizioni di Cara Delevingne stanno facendo preoccupare tutto il mondo e in pochi giorni le foto e i video della modella in stato confusionale all’aeroporto di Los Angeles hanno fatto il giro dei social. La giovane ha da tempo rivelato i suoi problemi di tossicodipendenza e depressione ma una giornalista americana Jessica Reed Krauss ha rivelato che le reali cause del malessere di Cara Delevingne.

La relazione tra Amber Heard e Cara Delevingne

La giornalista Jessica Reed Krauss ha rivelato come una delle cause dell’attuale condizione della star di Suicide Squad sia la sua amicizia con Amber Heard. I rumor parlano infatti di una relazione sentimentale tra le due, anche durante il matrimonio dell’attrice di Aquaman con il suo ex marito Johnny Depp.

Feste “sessuali” con i magnati della tecnologia

Secondo la giornalista, le due star hanno organizzato feste sessuali di Hollywood con diversi magnati della tecnologia miliardari. Nell’articolo scritto su Substack emerge che Cara Delevingne fosse una delle tante donne con cui Amber Heard attirava i suoi clienti miliardari.

Non ci sono conferme concrete in merito a queste accuse e al coinvolgimento di Cara in queste feste, ma ci sono immagini che collocano la modella a questi eventi. In particolare è uscito un video nel quale la Heard e Delevingne si baciano in un ascensore. Droghe pesanti e alcool erano sempre presenti nelle feste in questione.