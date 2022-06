Aquaman 2, Mera cancellata: la Warner Bros cerca di eliminare le scene con Amber Heard

La Warner Bros starebbe tantando di cancellare le scene con Amber Heard per l’uscita del sequel di Acquaman. La decisione è sarebbe stata presa a seguito del processo che l’ha vista protagonista insieme a Johnny Depp.

Amber Heard tagliata fuori da Acquaman2?

La notizia proverrebbe dall’insider KC Walsh, una fonte molto attendibile in materia di cinema. Walsh avrebbe pubblicato, a proposito, uno screen su Twitter in cui comunicava ad un suo amico questa decisione presa dalla Warner Bros.

Non è chiaro quindi se il ruolo di Mera sarà interpretato da un’altra attrice oppure se la produzione abbia intenzione di far uscire un film “tagliuzzato” e ricostruito al montaggio.

Naturalmente si tratta di una voce non ancora confermata. Sicuramente la presenza di Amber Heard nel film non sarebbe una grandissima pubblicità dato l’odio che si è scatenato nei suoi confronti durante il processo. Ma le certezze non ci sono!

