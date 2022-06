Stranger Things 5: il finale di stagione partirà da un incredibile salto temporale

Mentre i fan della celebre serie aspettano il finale di stagione di Stranger Things 4 ,atteso su Netlifx il 1 luglio, i creatori della serie sono già proiettati verso la quinta e ultima stagione.

La storia che caratterizzerà la quinta stagione è stata già definita per sommi capi, ma i fratelli Duffer, i produttori della serie hanno già in riserbo delle sorprese. Una di queste riguarda l’inizio della serie che dovrà necessariamente ripartire da un salto temporale.

Come inizierà la quinta stagione di Stranger Things

Matt e Ross Duffer, parlando con TvLine, non escludono il fatto che potranno esserci dei cambiamenti della trama già ideata. “Impariamo molto lavorando con i nuovi attori e con i vecchi, con cui abbiamo lavorato a lungo nel corso nella stagione 4. Quindi sono sicuro che qualcosa cambierà in base a questo”, spiega Matt Duffer che definisce il finale “una cosa difficile e stressante”.

Tra le cose che non cambieranno, però, c’è l’inizio della nuova stagione che sarà caratterizzato da un salto temporale. Data la velocità con cui stanno crescendo i personaggi della serie questo passaggio sarà necessario, spiegano i creatori.

Alcuni fan hanno notato, in effetti, che gli attori nella quarta stagione sembrano eccessivamente cresciuti considerando che nella storia sarebbero passati soltanto sei mesi dal finale della terza stagione. In realtà, però, sono trascorsi oltre tre anni dalle riprese di quelle sequenze.

Quando inizieranno le riprese?

I fratelli Duffer non si sono pronunciati sull’inizio delle nuove riprese. I creatori ammettono “Che ci crediate o no, stiamo ancora lavorando alla stagione 4. Stiamo cercando di finire gli ultimi due episodi che sono così grandiosi”. Insomma, intanto ai fan non resta che godersi il finale della quarta stagione!

