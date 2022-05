Finale di Conference League, maxischermo all’Olimpico: ecco come fare per vedere Roma- Feyenoord

Manca sempre meno alla finalissima di Conference League che vedrà protagonista la Roma. Il prossimo 25 maggio a Tirana i giallorossi affronteranno il Feyenoord con l’obiettivo di conquistare un trofeo Europeo che manca alla squadra da tantissimo tempo: addirittura da oltre 60 anni considerando la vittoria in Coppa delle Fiere degli anni ’60. Polverizzati i biglietti per la partita si cerca allora il posto giusto per guardare la partita: e quale location migliore se non quella dello Stadio Olimpico?

La Roma apre lo stadio per la finale di Conference League

A dare la notizia che ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi è stata la società stessa che in un post ha annunciato l’apertura dello stadio in occasione della finale. “Tutti vorremmo essere a Tirana il 25 maggio, al fianco della Roma“, si legge. “Ma la Roma è ovunque. La Roma è dove sono i suoi tifosi”. E allora ecco l’annuncio: “Per la Finale, lo Stadio Olimpico apre ai romanisti”.

Dove comprare i biglietti per il maxi schermo all’Olimpico

Sul sito ufficiale della società sono state pubblicate le informazioni circa le modalità d’acquisto dei biglietti. Da oggi, 19 maggio, la vendita sarà aperta intanto agli abbonati che avranno così il diritto di prelazione. Da domani invece, venerdì 20 maggio 2022, scatterà la vendita libera.

Quanto costano i biglietti

Questi i prezzi e le modalità di acquisto per la partita. La Roma precisa che una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto «Superiamo gli ostacoli».

Abbonati (prelazione)

La prelazione per gli abbonati sarà dalle ore 12.00 di oggi giovedì 19 maggio, fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio

di oggi giovedì fino alle di venerdì l prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio

l prezzo è di e se il secondo è per un Sono acquistabili massimo due biglietti a persona

a persona I biglietti non sono cedibili

Vendita libera

Apertura dalle ore 12.00 di venerdì 20 maggio, fino alle ore 21 di martedì 24 maggio, giorno prima della partita

di venerdì fino alle di martedì l prezzo è di 10 € a tagliando

l prezzo è di I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis

I nati dal entreranno Sono acquistabili massimo quattro biglietti a persona

Dove vedere in Tv e in streaming Roma Feyenoord

Per chi invece sceglierà di restare a casa la partita sarà trasmessa su TV8, canale otto del Digitale Terrestre, in chiaro oppure in streaming sul sito dell’emittente. La finale di Conference League Roma Feyenoord sarà trasmessa anche su Dazn e sarà visibile per gli abbonati in streaming sulle piattaforme dedicate. Il fischio di inizio è previsto per mercoledì 25 maggio alle ore 21.00.