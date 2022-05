Furto nel negozio dell’AS Roma: ‘beccato’ 29enne marocchino

Roma. Volevo portarsi a casa una maglietta dell’AS Roma ma è stato colto in fragrante ed arrestato. È quanto accaduto ieri ad un cittadino marocchino di 29 anni.

Leggi anche: Roma, ennesimo furto a ‘L’oro di Giacomo’: rubati tutti i gioielli. Scatta la solidarietà del quartiere: ecco come

Furto nello store dell’AS Roma: cosa è successo

Come detto, i fatti sono avvenuti ieri verso l’ora di pranzo ed hanno visto protagonista un 29enne marocchino che ha tentato di rubare una maglietta della famosa squadra calcistica all’interno dell’altrettanto conosciuto store dell’AS Roma sito in via del Corso. Prima che potesse mettere a segno il colpo l’uomo è stato fermato. Sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Trevi che lo hanno arrestato con l’accusa di furto. L’udienza con rito direttissimo si svolgerà oggi.