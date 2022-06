Finto tassista gira con una mazza in auto: bloccato e denunciato

La Capitale non smette di sorprendere. A volte in positivo, altre, purtroppo, in negativo. Continuano a registrarsi infatti situazioni di degrado tra le vie della città, in questo caso a Termini. Viste le continue situazioni di pericolo, i Carabinieri hanno deciso di intensificare i controlli così da prevenire e reprimere i numerosi reati.

Solo lo scorso fine settimana, i militari della Compagnia Roma Centro, hanno denunciato sette persone a piede libero. Tra cui, un uomo che da tempo si spacciava tassista ma in realtà aveva altre intenzioni.

La vicenda

Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, hanno individuato un cittadino straniero di 41 anni, già con precedenti, mentre esercitava abusivamente l’attività di tassista. L’uomo non aveva assolutamente la prescritta licenza e, per non bastare, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di circa 80 centimetri che è stata sequestrata.

Gli altri controlli

Continuando i controlli, due uomini sono stati sorpresi mentre erano inosservanti del divieto di ritorno nel comune di Roma. Altre due donne e due uomini invece, sono stati individuati nell’area della stazione nonostante avessero il divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini (CD. Daspo urbano).