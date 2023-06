Fiumicino, torna la festa patronale di Stella Maris: ecco quando e gli eventi in programma

A distanza di tre anni per il Covid-19, torna la festa patronale di Stella Maris a Fiumicino. Dopo la pandemia, infatti, tutti i cittadini del Comune potranno riabbracciare la famosa Festa Patronale. Nel programma degli eventi per questa ricorrenza, prevista anche la processione sul canale navigabile della città. Le danze per la festa del Patrono locale, si apriranno il 14 giugno e andranno avanti per cinque giorni.

La festa patronale di Stella Maris a Fiumicino

C’è grande attesa riguardo la festa patronale di Stella Maris sul territorio, considerato come questo sia uno degli eventi più attesi dell’anno all’interno del Comune balneare del Litorale Romano. Infatti essa riunisce tutta la comunità cattolica del territorio, risultando una delle tradizioni più vive della città. L’evento ha rimesso in attività anche il Comitato dei Festeggiamenti, che sarà coordinata da Padre Sergio De Angelis. Il gruppo stillerà il programma della ricorrenza, pensando a un evento che racchiuda la profondità della devozione religiosa e l’intrattenimento.

Il programma dell’evento

Per tutte le cinque serate della ricorrenza di Stella Maris, saranno previsti spettacoli serali. Come detto, l’obiettivo della Parrocchia Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro è quello di creare un’iniziativa nell’interesse della comunità cittadina. In tal senso, si spingerà per attività di aggregazione e soprattutto all’insegna della socialità, anche per lasciarsi alle spalle il duro periodo legato al Covid-19 e le sue chiusure. Il 13 giugno, l’evento sarà aperto con la Messa delle ore 20 e poi, dalle 21, la processione con la classica fiaccolata. Dal 14 al 17 giugno, dalle 18 ci saranno sempre momenti di preghiera comunitari, oltre che la preparazione della festa. Il giorno 15 giugno, invece, verrà ricordata la figura di Padre Bernard Atendido, con il religioso venuto a mancare proprio lo scorso anno. Il 18 giugno, invece, ci sarà la processione della Sacra Immagine della Madonna, che verrà portata per le strade e poi imbarcata su una barca della Capitaneria di Porto di Roma.