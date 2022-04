Folla ai funerali di Donna Assunta Almirante: “i saluti romani” del popolo

Considerata come “la memoria storica della destra italiana”, la moglie del leader del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante, è stata salutata dalla folla, per l’ultima volta, con “i saluti romani”. Davanti alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, i cittadini con il braccio teso in avanti, le urla sempre più forti e i cori, hanno voluto ricordare, fieramente, le proprie origini. Alemanno, l’ex sindaco di Roma, con gli occhi lucidi la ricorda così: “Aveva i valori veri della destra, mai incline al compromesso”.

Gli ultimi saluti

Primi ad arrivare i figli Marco, Leopoldo e Marianna De’ Medici, con loro anche i nipoti, tutti i familiari e gli amici. Subito dopo sono arrivati i politici: la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni; l’ex governatore de Lazio, Francesco Storace; l’ex sindaco Gianni Alemanno; i vicepresidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Fabio Rampelli; i leghisti Mauro Lucentini e Francesco Lollobrigida. Avvolto il feretro dalla bandiera tricolore, la piazza le ha detto addio commossa. Queste le parole dell’ex sindaco di Roma Alemanno:

“Teneva ai valori veri della destra, ha sempre contrastato qualsiasi tendenza al compromesso, verso il mondo moderato”

Ad emozionare anche la lettera, scritta da Giorgio Almirante e letta dal suo nipote Gabriele: