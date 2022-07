Fratelli Bianchi: dovranno risarcire con 550 mila euro la famiglia di Willy

Fratelli Bianchi. Ammonta, dunque, 550mila euro la cifra che i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, dovranno risarcire alla famiglia Monteiro Duarte.

La sentenza della corte sui Fratelli Bianchi

La decisione è stata presa dalla corte d’assise di Frosinone, che ha condannato i quattro per il brutale omicidio del giovane Willy a Colleferro il 6 settembre 2020. Ai primi due è stato inflitto l’ergastolo, agli altri rispettivamente 23 e 21 anni di carcere.

Il risarcimento alla famiglia

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento alla famiglia della vittima, secondo quanto disposto dalla sentenza, i quattro condannati dovranno versare subito duecento mila euro a ciascuno dei genitori della vittima. Poi, alla sorella andranno 150 mila euro. Si tratta, tuttavia, solo di una prima parte dei danni che verrano versati alla famiglia di Willy.

Quel tweet fuori luogo di Sansonetti

Intanto la questione continua ad essere discussa dal punto di vista mediatico, e c’è chi addirittura punta il dito contro lo Stato per essere stato ”incivile” nei confronti dei fratelli Bianchi, avendoli separati in due carceri differenti.

Si tratta del direttore de Il Riformista, Sansonetti, che con un tweet nelle ultime ore ha accusato la giustizia di non essersi comportata nel migliore dei modi possibili. Al netto di quello che è accaduto, e delle condizioni in cui versava il corpo del giovane Willy, tali affermazioni e pseudo-critiche appaiono essere un banalissimo rumore mediatico di chi, come ha affermato qualche utente, probabilmente è solamente ”in cerca di visibilità”.