Funerale shock: si risveglia nella bara, i parenti la portano in ospedale ma muore poco dopo

Ha dell’assurdo la storia di una donna peruviana di 36 anni che, dopo essere dichiarata morta, si è svegliata nel bel mezzo del suo funerale. La donna è stata poi portata d’urgenza in ospedale, morendo lì qualche ora dopo, per uno strano e beffardo scherzo del destino.

Si sveglia durante il suo funerale in Perù

Sembrava un normale funerale quello di Rosa Isabel Céspedes Callaca, una donna di 36 anni del Perù. Se non fosse che lei dopo essere stata dichiarata morta a seguito di un terribile incidente stradale, si sia risvegliata nella sua bara proprio durante la celebrazione, che si è tenuta nel cimitero di Ferreñafe, un comune in provincia situato nella Regione di Lambayeque)

I parenti della giovane hanno sentito bussare molto forte, ma tutto potevano pensare tranne che i rumori provenissero dalla bara. Con grande timore, quindi, hanno deciso di riaprire il feretro e qui hanno scoperto che la donna si muoveva. Ed era ancora viva.

“Ha aperto gli occhi e stava sudando. Sono andato subito nel mio ufficio e ho chiamato la polizia”. Queste le parole del custode del cimitero ancora sbigottito e incredulo da quanto successo.

Il trasporto in ospedale

A seguito di questa scoperta i familiari hanno deciso di trasportare con urgenza Rosa Isabel all’ospedale più vicino. E lì, una volta arrivata, i medici l’hanno collegata aa una macchina di supporto vitale, dati i flebili segni di vita riscontrati.

Purtroppo, però, le sue condizioni si sono aggravate e non le hanno lasciato scampo. La donna è stata dichiarata, nuovamente, morta qualche ora dopo il suo arrivo in ospedale. E questa volta, ahinoi, per davvero.

L’ospedale sotto accusa

La famiglia della 36enne ora chiede di fare chiarezza su quanto accaduto. Sotto accusa l’ospedale che a seguito dell’incidente stradale l’aveva dichiarata morta. A fare luce sul caso, rimbalzato anche su tutti i media italiani, sarà la Polizia del Perù.

