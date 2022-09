Gira per le vie di Roma con un chilo di cocaina in macchina: arrestato

Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie.

Trovato in possesso di 1 kg di cocaina

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 27enne romano, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina e di 1.000 euro contanti, presunto provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 7.900 euro in contanti.