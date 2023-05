Giro d’Italia 2023, l’arrivo a Roma: dove passa domenica 28 maggio 2023, il percorso

Tutto è pronto per il gran finale del Giro d’Italia, che per l’occasione toccherà il triangolo territoriale di Roma tra l’Eur, Ostia e i Fori Imperiali. Si preannuncia una gara non semplice, considerato come al fascino del percorso (tra natura, metropoli, mare e Centro Storico), i ciclisti dovranno fare i conti anche con strade insidiose e che metteranno alla prova tutta la loro tecnica e tattica di gioco.

Gli orari del Giro d’Italia a Roma

Quello che sappiamo per il Giro della Capitale, sarà l’orario conclusivo, con la fine della gara prevista per le ore 18.40 di domenica 28 maggio. La tappa capitolina, la ventunesima e ultima del Giro d’Italia, prevede un percorso di 135 km, con l’inizio della gara che sarà dato alle ore 15.25. Gli atleti, come sappiamo, partiranno dal Palazzetto dello Sport dell’Eur, attraverseranno la Cristoforo Colombo fino a Ostia e arrivati all’omonima rotonda sul mare, torneranno indietro ma questa volta in direzione dei Fori Imperiali, in un percorso che includerà anche un passaggio sulle caratteristiche stradine del lungotevere.

Il percorso del Giro di Roma

Il Giro d’Italia tingerà di rosa la Città Eterna, che è pronta ad accogliere a braccia aperte questa ultima tappa della famosa competizione ciclistica. Arrivata alla 106esima edizione, le istituzioni capitoline hanno consigliato un percorso che valorizzasse tutti i punti di forza del territorio romano. Ecco allora la partenza all’Eur, uno dei quartieri più urbanizzati della città. Poi la lunga corsa sulla Cristoforo Colombo, che farà girare i ciclisti nei pressi di quartieri come Mezzocammino, AXA, Casal Palocco e Infernetto. Ma soprattutto la Pineta di Castel Fusano, vero polmone verde del X Municipio di Roma Capitale e in una foresta che arriva direttamente nei pressi del mare. Chi farà le riprese dall’alto con il drone, mostrerà uno dei panorami più suggestivi di tutto il Giro d’Italia.