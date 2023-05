Giro d’Italia 2023, l’ultima tappa a Roma: il percorso degli autobus e strade chiuse

Arriva il Giro d’Italia 2023 a Roma, con la Capitale che sarà l’ultima tappa della famosa competizione ciclistica. In un giro che vedrà un percorso di 135 km all’interno del territorio capitolino, ci sarà un pieno e temporaneo stravolgimento della viabilità romana per la gara di ciclismo. Dopotutto, gli atleti si muoveranno tra il quadrante Eur, Ostia e la zona del Centro Storico capitolino.

Il cambio di viabilità a Roma per il Giro d’Italia

La gara, come ipotizzabile, prevederà chiusure ad ampio raggio e soprattutto un aumento dei divieti di sosta nelle zone interessate dalla competizione. Per quello che concerne la Metro B, la Questura ha richiesto la chiusura degli ingressi della fermata Colosseo sui Fori Imperiali, considerato come lì davanti passeranno i ciclisti verso la volata finale dell’evento sportivo. Rimarrà aperto, invece, l’ingresso di largo Gaetana Agnesi, che affaccia sulle zone di San Pietro in Vincoli, Rione Monti e Colle Oppio.

I divieti di sosta

Già dalla giornata di oggi, 27 maggio, saranno posizionati divieti di sosta lungo tutta la zona centrale dell’Eur, oltre poi al Centro Storico capitolino. Il divieto di sosta, come menzionato da ATAC, sarà posizionato su: viale Gabriele D’Annunzio (area piazza del Popolo), via di Sant’Eufemia, via dei Fornari, piazza Santi Apostoli, piazza Venezia-Fori Imperiali. E ancora: via Cavour, via degli Annibaldi, piazza e via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona, piazza di Ponte Umberto I. Divieto di parcheggio anche sui lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino. E ancora: via dei Bresciani, largo Petrucci, via della Greca, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (qui i primi divieti di sosta scatteranno dalla sera di martedì, 23 maggio, andando in un primo momento a interessare il tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo, per poi essere estesi da sabato), via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza della Libertà. Ancora, divieti di sosta anche sui lungotevere dei Mellini e Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Quadrato della Concordia, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo (a Ostia).

Sul Grande Raccordo Anulare chiude la rampa per la Pontina

Disagi si presenteranno anche per quelle persone che, durante lo svolgimento della gara, dal Grande Raccordo Anulare dovranno andare in direzione Torvaianica e Latina: la strada, infatti, verrà momentaneamente chiusa. Da sabato 27 maggio, saranno chiuse piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fori Imperiali. Da domenica 28 maggio,l’area di San Gregorio e del Colosseo (dalle 4 del mattino), piazza Venezia (dalle 5), viale delle Terme di Caracalla (dalle 6), corso Vittorio (dalle 6,30), alcuni tratti del lungotevere (dalle ore 9) le corsie centrali di tutta la Colombo (dalle 13,30).

La chiusura del Lungotevere

I tratti di lungotevere interessati dalle chiusure progressive in vista e durante la gara sono quelli indicati qui di seguito nel percorso di tappa. Il primo tratto a chiudere, tra le 8,30 e le 9, per il passaggio del Giro Rosa, una pedalata amatoriale di 7 km che precederà il passaggio del Giro d’Italia, sarà il tratto di lungotevere (lato centro storico) tra largo Amerigo Petrucci-Ponte Palatino e piazza Paoli-Ponte Vittorio.

Le chiusure sul percorso della tappa

In generale le chiusure interesseranno tutto il percorso della tappa: in direzione Ostia, viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo (corsie centrali) fino a piazzale Cristoforo Colombo, a Ostia; in direzione Roma centro: via Cristoforo Colombo (sempre corsie centrali), viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, viale del Plebiscito, corso Vittorio, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà, i lungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino, via del Circo Massimo, viale Guido Baccelli e poi di nuovo Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, Fori Imperiali. In Centro, il percorso da via dei Fori Imperiali e ritorno sarà ripetuto per 5 volte. All’interno di questo circuito, previste quattro “vie” per l’uscita dei veicoli: piazza Bocca della Verità; Ponte Garibaldi/Via Arenula; Ponte PASA/Via Acciaioli; Ponte Cavour/Via Tomacelli.

Le linee ATAC modificate per la gara ciclistica

Durante la gara, 72 linee bus saranno deviate, limitate o sospese. Più in dettaglio, saranno necessarie modifiche ai percorsi per 64 linee Atac: 06, 014, 016F, 062, 070, 3BUS, 8BUS, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 49, 51,60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 78, 791, 792, 870, 881, 913, 916F, 990, H, C3, C7 e C13. Le linee 070 (dalle 13 alle 16,30), 3Nav (dalle 6,30 alle 19,50), 40 (dalle 6,25 alle 19,40), 51 (dalle 6,20 alle 19,40), 64 (dalle 6,30 alle 19,50), 70 (dalle 6,30 alle 20,30), 160 (dalle 12 alle 16,50), 170 (dalle 6 alle 20), 280 (dalle 8 alle 19,10), 628 (dalle 6 alle 19,35), 709 (dalle 12,30 alle 17,15), 714 (dalle 13 alle 17,10) saranno sospese.