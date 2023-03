Greta Thunberg arrestata in Norvegia: protestava contro il parco eolico

Greta Thunberg stava protestando contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne, per questo è stata arrestata dalla polizia norvegese mentre si trovava insieme ad altri attivisti per le manifestazioni. Quasi una settimana di proteste da parte degli attivisti che si trovavano davanti al davanti all’ingresso del ministero dell’Energia norvegese, bloccandone l’accesso.

Greta “Vogliamo giustizia climatica, i leader non ci ascoltano”

Greta Thunberg arrestata dalla polizia norvegese

La portavoce e simbolo della difesa ambientale e per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico, l’attivista svedese Greta Thunberg, è stata tratta in arresto mentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, Norvegia. L’obiettivo dei manifestanti era quello di far sentire la propria voce a sfavore delle turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. Dopo giorni di protesta, c’è stato l’intervento della polizia che ha arrestato e allontanato con la forza la giovane attivista, insieme ad altre persone presenti sul posto per la manifestazione. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, l’arresto è stato breve, ma ha avuto una profonda risonanza mediatica.

Il motivo delle proteste e la storia del parco Fosen

Le proteste, come anticipato, però, andavano avanti da giorni: gli attivisti chiedevano a gran voce la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia, e per farlo avevano bloccato l’accesso a diversi edifici governativi. Tra questi, era stato bloccato anche l’accesso ad una delle porte del ministero delle finanze norvegese, per tale ragione la polizia è intervenuta per portarli via dall’ingresso. Tutt’intorno, gli slogan intonati dai manifestanti durante le operazioni. Di fatto, ricordiamo, la Corte suprema norvegese aveva stabilito nel 2021 che due parchi eolici costruiti a Fosen, nella Norvegia centrale, violavano i diritti dei Sami in base alle convenzioni internazionali. Nonostante ciò, le turbine rimangono in funzione dopo oltre 16 mesi.