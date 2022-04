I medicinali viaggiano con i droni: nel Lazio c’è il via libera, è la prima regione in Italia

Medicinali in volo con i droni. Arriveranno prima e in modo sicuro. Succede nel Lazio, prima regione in Italia ad adottare questo metodo di consegna per abbreviare i tempi e consentire così anche di salvare vite umane. Ieri la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri di concerto con l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio- Sanitaria, Alessio D’Amato ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) per la promozione della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), cioè l’uso dei droni per il trasporto di merci, e tra questi anche di medicinali.

Medicine consegnate con i droni: nuovo concetto di mobilità urbana

“Il Lazio è la prima Regione italiana ad avviare un progetto di questo tipo. Non c’è dubbio che la sfida del futuro si gioca ormai su nuovi concetti e modelli di mobilità urbana ed extra urbana. L’Advanced Air Mobility è, infatti, in grado di introdurre una terza dimensione, quella aerea, al trasporto di persone, merci, e di medicali. Offre così una alternativa alla mobilità terrestre ormai fortemente congestionata. Grazie a corridoi dedicati riusciremo a ottimizzare i tempi di viaggio riducendo consumi e emissioni, migliorando la qualità dell’aria della vita dei cittadini e rendendo gli spostamenti più affidabili. E questo, ad esempio, quando si parla di medicinali significa salvare vite umane”. Queste le parole degli assessori ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri e alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’amato.

Individuare le rotte aeree idonee

Lo scopo del protocollo è quello di rendere strutturale la collaborazione tra la Regione Lazio e l’Enac al fine di porre sempre una maggiore attenzione rispetto a un tema ormai strategico per la mobilità urbana, quale l’Advanced Air Mobility ovvero l’uso del drone. Nello specifico il protocollo prevede una prima fase di studio, propedeutico allo sviluppo di un ambiente normativo, operativo e infrastrutturale idoneo ai servizi di Mobilità Aerea Avanzata nel territorio regionale del Lazio. In particolare saranno individuate le rotte aere e le più idonee soluzioni infrastrutturali da realizzare per consentire a droni e eVolt di sfruttare in modo ottimale le rotte aeree e soprattutto di poter essere utili anche alla distribuzione del farmaci in caso di necessità. Questo l’importante obiettivo che si pone l’accordo che presto sarà sottoscritto dal Presidente Zingaretti.