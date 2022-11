Il gelato più buono d’Italia è a Fiumicino: Lenci in Darsena vince lo Sherbeth Festival

Da Fiumicino a Palermo, andata e ritorno, portando indietro un prestigioso premio: Vincenzo Lenci, della gelateria Lenci in Darsena è il vincitore dell’edizione 2022 dello Sherbeth Festival, che è svolta appunto ai Giardini Massimo, nel capoluogo siciliano. Il rinomato gelatiere di Fiumicino ha convinto la giuria con il suo gusto “Armonie pinolate”, un trionfo del pinolo di Fregene, nominato da poco prodotto DeCo, presentato in quattro diverse consistenze: una crema al latte con infusione di pinoli, un cremoso al pinolo tostato, un crumble di pinoli e cioccolato e infine il pinolo sabbiato, (ovvero ricoperto di cristalli di zucchero).

Dedicato al figlio Alessandro

“È un sogno che ho inseguito per cinque anni. Ancora non ci credo” ha commentato a caldo Vincenzo al telefono subito dopo la premiazione. “La gioia che provo è indescrivibile. Sentivo che sarebbe potuto arrivare un risultato importante. Non appena arrivato qui ero andato a vedere i trofei di quest’anno e avevo promesso loro ‘uno di voi quest’anno viene con me’, ma non mi aspettavo che a farlo sarebbe stato quello più grande”.

“Questo risultato – aggiunge Vincenzo – è stato quello che ho inseguito, sognato e ambito di più. La cosa più importante è stata crederci. Crederci sempre e fino in fondo. Solo credendo in noi stessi possiamo raggiungere i nostri sogni. Ci tengo a dedicarlo a mio figlio Angelo che quest’anno è rimasto a Fiumicino, ma che è ugualmente sempre con me e nel mio cuore”. In merito alla scelta del pinolo per realizzare il gelato per il concorso Vincenzo ha aggiunto: “Volevo celebrare un prodotto tipico del nostro territorio e per farlo ho pensato di partire da un semplice ricordo d’infanzia che credo accomuni moltissime persone nate e cresciute nel Comune di Fiumicino. Chi di noi, infatti, non ha almeno una volta da bambino raccolto i pinoli per romperne il guscio e mangiarli. È un ricordo ricco di sensazioni, sapori e odori. Elementi che ho voluto immortalare nelle mie Armonie Pinolate”.

Non solo il primo premio allo Sherbeth Festival

Ma questo non è certo il primo premio che Lenci riesce a conquistare. Solo quest’anno la gelateria Lenci in Darsena si è aggiudicata, a giugno, due coni del Gambero Rosso , riconoscimento che va alle migliori gelaterie italiane. Il riconoscimento è andato a Lenci per il terzo anno consecutivo, a conferma della buona qualità dei prodotti utilizzati e alla bontà di quanto realizzato.

I complimenti per il risultato ottenuto gli giungono dalla consigliera regionale Michela Califano: “Il nostro Vincenzo Lenci ha vinto lo Sherbeth Festival 2022, uno dei più importanti festival internazionali del gelato artigianale, che si svolge ogni anno in Sicilia. A lui vanno le più sentite congratulazioni per questo risultato e i miei ringraziamenti per aver portato ancora una volta in alto il nome di Fiumicino e della Regione Lazio nel Mondo. Vincenzo è un patrimonio di tutti noi. Un artista che con la sua creatività e la sua dedizione ogni giorno tramanda un mestiere antico e di grandissima tradizione. Grazie Vincenzo Lenci, simbolo della maestria e della grande cultura culinaria del Lazio”.