Il marito si presenta con una rosa per San Valentino, lei con una vincita da 25.000 euro alla lotteria

C’è chi a San Valentino ha celebrato l’amore, e c’è chi, invece, oltre all’amore, ha celebrato anche la fortuna. Un’accoppiata vincente, e certamente non convenzionale, dal momento che quando si è fortunati nel giorno, difficilmente lo si è anche in amore, e viceversa.

Sbancato il SuperEnalotto a Roma e provincia: cinque vincite del 6 da record

Una vincita da 25.000 euro per San Valentino

Una giovane donne ha vinto 25mila euro alla lotteria degli scontrini. Una notizia che sicuramente ha fatto felici tutti a casa. Un regalo inaspettato, avvenuto in un giorno importante, cioè quello di San Valentino scorso. Come anticipato ad inizio articolo, si tratta di una combinazione assolutamente non convenzionale. C’è un antico detto per cui o si è fortunati nel gioco o in amore. Di solito lo si tira fuori proprio quando si è subita una perdita: ”Non ti preoccupare, sarai fortunato in amore”. Ovviamente, lungi dall’essere una verità oggettiva, rappresenta da sempre un ottimo incoraggiamento in caso di sconfitta. Tuttavia al caso piace scherzare, e la dea bendata posa le sue labbra sui suoi inconsapevoli fortunati, senza badare alle regole del ”gioco” umano. E così, una giovane donna, già fortunata in amore, grazie a suo marito e ai suoi figli, ha vinto anche nel gioco, precisamente alla Lotteria degli scontrini.

Amore e Fortuna s’incontrano nel Lazio

La giovane donna che si è presentata all’Ufficio Monopoli per il Lazio il giorno di San Valentino ha avuto un regalo d’eccezione: non l’importo dello scontrino, come aveva erroneamente immaginato in un primo momento, bensì 25mila euro! E dire che, all’arrivo della raccomandata, aveva addirittura temuto la notifica di una multa da pagare. “Mio marito stamani mi ha regalato una rosa per celebrare la festa degli innamorati, ma il più bel regalo glielo farò io quando gli rivelerò l’importo del premio” ha esclamato la vincitrice, ovviamente grata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tutto ciò che potrà fare in futuro per i due figlioletti di 4 e 7 anni. Il versamento della vincita avverrà, una volta perfezionata la procedura, su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia. Amore e fortuna hanno per una volta incrociato i loro cammini.