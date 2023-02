Sbancato il SuperEnalotto a Roma e provincia: cinque vincite del 6 da record

Roma e provincia sono state baciate diverse volte dalla fortuna. La dea bendata si è fermata nei paraggi e ha deciso di soggiornarvi per diverso tempo, senza mezze misure, e lo ha fatto con il ‘6’ del SuperEnalotto. Infatti, dopo oltre un anno e mezzo di assenza, ecco che il magico numero ritorna a far sorridere e cantare di gioia i suoi fortunati adepti.

SuperEnalotto, la fortuna bacia Roma: oltre 53mila euro di vincita in Centro

Sbancato il SuperEnalotto giovedì 16 febbraio

Un jackpot da record, dal valore di ben 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. Era da tempo, ormai, che il ‘6’ non faceva sognare gli italiani appassionati del concorso, precisamente da 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un glorioso giocatore si era portato a casa oltre 156 milioni di euro. Una vittoria incredibile, che certamente cambierà la biografia dei fortunati vincitori, e fatta con un sistema che è stato giocato praticamente in tutta Italia dal Nord al sud della Penisola.

La fortuna bacia il sud della provincia di Roma

Come segnala l’Agenzia Agimeg, è stata la regione Campania, quella dei record del’6′, con ben 14 vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Nel dettaglio, infatti, il record nazionale dopo questa giocata è attualmente detenuto dal Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino: qui infatti sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Parallelamente, al di là delle vincite avvenute nella vicina Ciociaria – due – la dea bendata ha voluto premiare anche le zone a sud di Roma e per la precisione Palestrina con la schedina giocata nell’attività commerciale Tabacchi Nuvoli Piazza Kennedy 14 18, qui sono stati vinti oltre 12 Mln di euro.

Le vincite nel resto d’Italia

Ecco, invece, come si sono distribuite – sottolinea Agimeg – le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: