Il ‘tifo nero’ di Lazio-Roma. Dureghello: ”Intervenire sui responsabili non ancora individuati”

L’ultimo derby della Capitale tra Lazio e Roma non è stato di certo un vanto per il mondo del calcio. Ma non solo: per la società tutta. Non parliamo, certo, delle tensioni in campo, assolutamente fisiologiche per chi è del mestiere davanti ad un match così importante per la città. Parliamo delle tifoserie, in particolar mondo, dei cori antisemiti che si sono diffusi in Curva Nord, i saluti romani e, la cosa che più ha sconvolto – come se tutto il resto non fosse già abbastanza – il tifoso con la maglia di Hitlerson.

Derby Lazio Roma, individuato il tifoso con la maglia Hitlerson 88: ecco chi è, era già stato “protagonista” in un altro derby

Intercettato il tifoso “Hitlerson 88”

Ovviamente si tratta di macchie nere. La responsabilità non è delle tifoserie, ma di questi infiltrati che continuano a gettare un’ombra sul mondo delle Curve. Necessario e doveroso sottolinearlo. E così, la Digos si era messa sulle tracce dei responsabili, soprattutto di Hitlerson, e nel corso della serrata attività d’indagine volta ad individuare i soggetti responsabili di alcune condotte contrarie alla legge poste in essere durante il Derby, ecco che hanno poi identificato il tifoso, di nazionalità tedesca, che ha indossato la maglia con la scritta “Hitlerson 88”. Grazie anche alle immagini realizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, gli agenti sono riusciti ad intercettarlo.

Dureghello: ”Intervenire sui protagonisti non ancora individuati dei cori antisemiti”

Ora, sul fatto, interviene nuovamente Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che su Twitter è tornata a chiedere giustizia: “Aver individuato il ‘tifoso Hitlerson’, i suoi sodali, così come il ‘tifoso’ con vessillo nazi in tribuna della Roma è un passo importante. Per questo voglio ringraziare le forze dell’ordine e i ministri dello Sport e degli Interni per essersi prontamente adoperati”.Poi, sempre nel suo post Twitter, ha aggiunto: “Ora è il momento di intervenire sui protagonisti non ancora individuati dei cori antisemiti di domenica in curva nord, che da troppi mesi vanno avanti, così come bisogna intervenire in ogni curva d’Italia quando necessario. Questa è la linea giusta da percorrere senza ambiguità”