In quanto tempo si guadagna un milione di euro? 15 anni in Svizzera, 230 in Ucraina: ecco quanto ci vuole in Italia

Chi non ricorda la famosa trasmissione televisiva “Chi vuol essere milionario?“, trasposizione del quiz americano “Who wants to be a millionaire?”, che per anni ci ha fatto compagnia con la conduzione del simpatico Jerry Scotty? Il programma dava l’opportunità di vincere, se si riusciva a “scalare” la piramide delle domande man mano sempre più difficili, un milione di euro (inizialmente si trattava di un miliardo di euro, prima della conversione).

Ma, se non si è stati tra i pochi fortunati del gioco o tra chi, per un motivo o per un altro, non ha risorse notevoli, avere un milione non è cosa facile. Ed ecco quindi che gli esperti fanno i conti in tasca, calcolando quanti anni ci vogliono per guadagnare un milione di euro avendo a disposizione uno stipendio medio. E proprio quello, lo stipendio medio, fa la differenza: da Paese a Paese, infatti, cambia notevolmente. Ed ecco che ci sono nazioni in cui i cittadini riescono a raggiungere il traguardo in appena 15 anni o poco più ed altre in cui dovrebbero lavorare ben oltre la morte, visto che ne servirebbero addirittura più di 664 anni per arrivare allo stesso importo.

L’analisi degli stipendi medi nel mondo

A fare questo studio sono stati gli analisti di Picodi.com, che hanno calcolato quanti anni di lavoro sono necessari per guadagnare 1 milione di euro in diversi paesi, ricevendo uno stipendio medio. Nella classifica sono stati inclusi 102 Paesi, di tutti i continenti. Sommando il denaro che ogni dipendente medio porta a casa, ci si accorge che chi sta meglio sono i lavoratori svizzeri. Sono loro, infatti, a guadagnare più velocemente il loro primo milione più velocemente: impiegheranno solo 15 anni e 3 mesi. Sul podio, al secondo posto troviamo i lavoratori di Singapore, che raggiungono lo stesso risultato in 18 anni e 2 mesi. Seguono al terzo posto gli abitanti del Lussemburgo, che devono lavorare 4 mesi in più: per loro in tutto 18 anni e 6 mesi. Tra i primi cinque troviamo al quarto posto gli Stati Uniti con 21 anni e 3 mesi e l’Islanda con 22 anni e 5 mesi.

Italia al 31° posto della classifica mondiale

In questa classifica, l’Italia si colloca al 31° posto: un lavoratore che percepisce un salario medio, avrà bisogno di 53 anni e 9 mesi per guadagnare un milione di euro. Con questo risultato, l’Italia ha superato paesi come la Repubblica Ceca (di 4 anni), l’Estonia (di 11 anni) e il Portogallo (di 30 anni). D’altra parte, i lavoratori spagnoli guadagneranno il loro primo milione 4 anni prima (29° posto – 49 anni e 4 mesi) e c’è un divario di 23 anni tra l’Italia e la Germania (14° posto – 30 anni e 8 mesi). Se vogliamo però guardare il bicchiere mezzo pieno, basta vedere cosa succede in paesi come la Nigeria, dove un milione di euro vale più di 500 anni di lavoro in Nigeria (554 anni). In Uganda arriva addirittura a 559 anni e 8 mesi, in Egitto a 646 anni e 8 mesi, mentre in Pakistan, paese dove gli stipendi sono i più bassi di tutti, per guadagnare un milione di euro servono 664 anni e 6 mesi.