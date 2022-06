Incendio Malagrotta, il sindaco di Fiumicino: “Domani riaprono nidi e scuole dell’infanzia”

A causa del violentissimo incendio a Malagrotta, i nidi e le scuole d’infanzia, nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole e Via Portuense, sono stati, inevitabilmente, chiusi. I disagi causati dall’inquinamento non hanno permesso il normale svolgimento delle ore scolastiche ma ora sembra che la situazione si stia ripristinando. Rimangono comunque in vigore le altre regole.

Il Comunicato del Sindaco

“In base ai dati forniti ieri da Arpa provenienti dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio e dai campionatori del Comune di Fiumicino, si evidenzia un notevole decremento degli inquinanti atmosferici ricercati nella zona di Parco Leonardo”.

Quindi, su indicazione della Asl Rm3, “domani possono riaprire le scuole dell’infanzia e i nidi nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella”.

Ancora massima prudenza

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha inoltre dichiarato che, “nell’ottica del principio della massima prudenza e in attesa dei risultati dei monitoraggi che l’ARPA ha avviato attraverso l’attività di campionamento del top soil e delle acque superficiali per la rilevazione di eventuale presenza dei medesimi inquinanti ricercati in aria”, si dovrà ancora rispettare: